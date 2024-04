Volley serie c, d. Playoff, tre reggiane giocano per la promozione:. Vigili del Fuoco, Ama San Martino e Saturno

Nel volley, per il momento festeggia solo la Poliespanse Correggio, visto che la Serie D femminile manda direttamente in C la formazione che vince il campionato. Non così per le varie Serie B, dove in lizza abbiamo ancora la Giusto Spirito Rubierese che dovrebbe accedere ai play-off per la promozione in A2, ma mancano ancora tre gare di regular season. In C maschile, i Vigili del Fuoco Marconi si giocano la promozione in un girone di sola andata con Paolo Poggi Bologna e Bellaria Igea. Le prime due salgono in B, la terza è ripescata in una seconda fase. In Serie C femminile si è qualificata per i play-off l’Ama San Martino che giocherà sabato in casa con il Progresso Bologna, il 3 maggio a Bologna, l’11 eventualmente la bella a San Martino. Chi ne vince due, sale in B2, chi perde può rigiocarsi la promozione in una seconda fase. In Serie D femminile (la maschile è ancora in regular season) si va con semifinali e finale: il primo turno per la Saturno Guastalla è sabato in casa della Figurella Rimini, ritorno a Guastalla il 30, eventuale bella il 4 maggio. Per salire bisogna vincere un altro turno. D maschile. Domani alle 21, Cus Parma (18) - Scandiano (55).

c.l.