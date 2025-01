Volley Serie C e D. Il MoRe ’artigliato’ da Modena. Campagnola vince il derby

Dopo la sosta dedicata alle finali della Coppa Italia di Superlega maschile a Bologna, il volley di Serie B, C e D ha già ripreso l’attività e per quanto riguarda le squadre reggiane si sono disputati un posticipo e due anticipi. Ben nove sono invece gli anticipi di questa sera.

In Serie C maschile si è giocato Artiglio Modena-MoRe Volley, finita 3 a 2 dopo l’illusorio 2 a 0 (21-25 25-27 25-20 25-20 15-9). In C femminile stasera alle 21 si gioca a Piacenza tra il Piacevolley (punti 21) e la Rubierese (5). In D maschile, girone A, Ribelli Dentro (7)-Volley Scandiano (31) a Rottofreno alle 21; Pieve (25)-Bluenergy Piacenza (3) alle 21,15 alla Rinaldini. Nel girone B, alle 21,30, Maritain Modena (24)–San Marco Matrix (10).

In Serie D femminile, girone A, si è giocato il posticipo S.C. Parma-Vaneton Limpia Mentani finito 3-0 (20, 17, 14). La Limpia (4) torna in campo stasera alle 20,30 a Piacenza contro la R.M., capolista a 27 punti; la Jovi (19) stasera alle 20,30 ospita a Taneto la Vap Piacenza (14).

Nel girone B, l’Everton ha ospitato in anticipo sulla 18ª giornata (siamo alla 12ª) la Renusi Campagnola e il derby è finito 0 a 3 (17, 15, 14). L’Everton (1) torna in campo già stasera alle 21,30 a Soliera (13); anche la Virtus Casalgrande (8) è in trasferta alle 21,30 sul parquet modenese dell’Anderlini (22), mentre in casa gioca solo la Fortlan Dibi (14) che alle 21 alla palestra Pertini ospita un’avversaria molto forte, Marano sul Panaro (30).