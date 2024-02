VOLLEY SERIE C. Esulta la Timenet. Cadono Fucecchio e Montelupo

Nel girone B della Serie C Maschile, il Jolly Volley Fucecchio ha rimediato un altro ko che questa volta compromette le possibilità di disputare i play-off per risalire in serie B. La gara che si è disputata a Cecina ha visto i locali del Sacma Group Rawlplug imporsi per 3-1. La partita è stata combattuta per i primi due set: nel primo i bianconeri si sono imposti per 23-25. Nel secondo set i cecinesi hanno restituito lo stesso risultato, dopo una lotta punto a punto. Ma a questo punto c’è stato il crollo del Jolly Volley Fucecchio che ha ceduto nel terzo set per 25-13 e infine per 25-17. Con questo risultato i bianconeri rimangono al sesto posto, ben lontani dalla zona play-off. Nel torneo femminile l’Aspd Montelupo è incappato in una inaspettata sconfitta casalinga contro il Montebianco di Pieve a Nievole, terz’ultimo in classifica a 7 punti dalle biancorossoblu nonostante una gara combattuta. Ai vantaggi le ospiti si sono imposte per 24-26 e si sono allontanate dalla zona calda, mentre le montelupine restano a metà classifica. La Cip-Ghizzani di Castelfiorentino si è imposta ad Agliana per 0-3 in una gara non facile al di là del risultato. La Timenet Empoli del coach Dani (nella foto) infine si è imposta per 3-2 sul Blu Volley Quarrata alla fine di una lunga maratona che ha consentito alle giallonere di avvicinarsi alle due inseguitrici della capolista.