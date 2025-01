Volley Serie C femminile. Team Lunigiana ko. Esonerato Merello. Al suo posto Bragoni

Blu Quarrata 3 Team Lunigiana 1

BLU VOLLEY QUARRATA: Bartolini, Bucciantini, Cinotti, Fedini, Foggi, Gassani, Lelli, Maestripieri, Mannucci, Martini, Migliorini, Morotti, Nocentini, Quadrino. All. Guidi-Torracchi.

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Giada, Bruno Francesca, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All. Bragoni-Merello.

Arbitro: Antonio Di Stefano.

Parziali: 25/14; 25/17; 16/25; 29/27).

QUARRATA – Un Quarrata grande grande batte (3-1) una Lunigiana piccola piccola. Alla fine coach Merello se n’è andato deluso, tradito da una squadra che non rispondeva alle sue sollecitazioni. Una sconfitta che ha lasciato perplessi i vertici societari che hanno deciso di sollevare dalla panchina il tecnico ligure, ringraziandolo per l’opera prestata. "Rientriamo da Quarrata con un solo set vinto – ha detto il team manager Michele Boggio – c’è il rammarico di aver perso il quarto set dove eravamo in vantaggio di 4 punti sul 18-22, sicuramente le assenze e gli acciacchi hanno influito sull’esito della gara ma Quarrata era alla nostra portata. Ora però non abbiamo tempo di rimuginare: siamo già tornati in palestra per preparare la delicata gara di domenica in casa contro il Follonica". Alla guida del Team Lunigiana ci sarà Alfeo Bragoni (nella foto). Dopo varie riunioni le strade con Merello si sono separate di comune accordo.

Ebal.