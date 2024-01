Volley Serie C. Futura, arriva l’Acli. Colombiera a Savona

Prima sfida del 2024 per il Volley Colombiera che, dopo un mese in cui ha ricaricato le pile e recuperato alcuni giocatori infortunati, affronterà nell’ottava giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie C il Vbc Savona, quinta forza del girone. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21 alla palestra di Ameglia, sotto la direzione degli arbitri Pantani e Sabato. I ragazzi di Giannini, oggi al completo, saranno alla caccia di punti preziosi per muovere la propria pericolante classifica. A chiudere il turno saranno le seguenti gare: Colombo-Sant’Antonio, Imperia-Fas Albisola, Cus-Admo e Finale – Sabazia EcoSavona.

In C femminile si disputa la seconda giornata del girone di ritorno. La Pallavolo Futura Ceparana sarà impegnata stasera alle 21 alla palestra di via dei Castagni di Bolano nel match casalingo contro l’Acli Santa Sabina. La formazione genovese è una neo promossa che dopo un inizio di stagione stentato ha cominciato ad ingranare, stazionando al quarto posto in piena lotta per i play-off. Le ragazze di Simoncini dovranno riscattare le ultime due prove che non hanno portato punti, ma che non hanno scalfito il secondo posto, permettendo di restare corsa per la poule promozione. Arbitrano Piazza e D’Arcangelo. Un Lunezia Volley piuttosto rimaneggiato dovrà fare i conti, questo pomeriggio alle 18 al ’PalaBologna’, con l’agguerrito l’Agv Campomorone. Le sarzanesi dovranno fare a meno delle infortunate Menconi (palleggiatore) e Bencaster (centrale) che rientreranno probabilmente a fine gennaio. Mancherà anche il capitano Poletti fuori per una leggera distorsione al ginocchio. "Per noi sarà la partita della svolta – spiega il direttore tecnico Menconi - per riagganciare i play-off". A completare il quadro della nona giornata sarà Admo-Albaro, riposa la Normac.

Ilaria Gallione