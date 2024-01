Volley Serie C. Futura, sfida da playoff. Lunezia tenta l’impresa

Trasferta proibitiva per il Volley Colombiera che questa sera alle 21 sul campo della vicecapolista di C maschile Fas Albisola dovrà sfoderare al Palasport ’Besio’ una prestazione perfetta per concludere a proprio favore il nono turno del campionato di volley maschile serie C "Sarà una gara difficile – spiega il dt Carli – in cui dovremo mantenere alta la concentrazione. Poi ci attenderanno altri due match prima di terminare il girone d’andata per poi concentrare tutte le nostre forze negli scontri diretti con le squadre che come noi lotteranno per salvarsi". Le restanti partite saranno: Vbc- Colombo, Admo-Imperia, Amis Chiavari-Cus e Sant’Antonio-Volley Finale.

In serie C femminile la Pallavolo Futura e il Lunezia Volley cercheranno di affrontare al meglio la terza giornata del girone di ritorno. Seconda sfida casalinga consecutiva per le ceparanesi che oggi alle 21 alla palestra di Bolano ospiteranno l’Admo Volley in un match che si annuncia quasi come uno spareggio per la corsa ai playoff. "Le lavagnesi sono una squadra ostica ed esperta – afferma il dirigente Pascucci – che negli ultimi anni ha sempre lottato per la promozione e che è reduce da una sconfitta contro la corazzata Albaro. Il rientro di coach Simoncini, ristabilitosi da una noiosa influenza, e la rosa al completo sono la premessa di una gara molto avvincente".

Appuntamento in trasferta per il Lunezia Volley che domani alle 20 alla palestra ’Se.Di’ di Genova Quarto sarà impegnato contro l’Acli S. Sabina. Ancora assenti la palleggiatrice Menconi, sostituita dalla Montemagni,e il capitano Poletti, mentre siederà in panchina il centrale Bencaster. A completare il quadro della giornata sarà Normac-Campomorone, riposa l’Albaro.

