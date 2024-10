Volley Serie C - I programmi del club sostenuto da Galli Torrini. Ecco il Firenze Ovest. Tra sport e sociale

Riportare a Firenze nel giro di qualche anno la pallavolo maschile ai livelli di vertice, così come già accade con quella femminile. Non è un sogno campato in aria ma un progetto concreto promosso e sponsorizzato dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini e da altre realtà imprenditoriali locali che vede al centro dell’iniziativa la squadra di serie C della Firenze Ovest Pallavolo: società nata 53 anni fa come parte di una Polisportiva attiva nell’immediata periferia nord-ovest della città, tra Novoli, Peretola e Brozzi.

Nel corso della sua storia la società ha avviato moltissimi giovani alla pallavolo; attualmente conta 15 squadre, fra maschili e femminili presenti nei vari campionati, più di 150 atleti, 40 dirigenti, 21 allenatori, oltre ad essere presente nelle associazioni di quartiere. È altresì impegnata in progetti in ambito sociale e scolastico, collabora col Tribunale di Firenze e il Consorzio Zenit accogliendo persone che devono svolgere lavori di pubblica utilità e ragazzi che frequentano il centro diurno, mentre i giocatori delle varie squadre svolgono attività di volontariato nelle realtà del rione. Alla presentazione del progetto, oltre a Saverio Galli Torrini amministratore dell’agenzia, e a Danilo Vestri direttore generale della società, sono intervenuti tra gli altri Giammarco Modi presidente della Fipav regionale ed Elio Sità consigliere nazionale.

"Per la nostra agenzia che ha un’esperienza decennale nel terzo settore – ha spiegato Galli Torrini - il progetto rappresenta non solo un impegno economico ma una vera e propria sfida: vogliamo aiutare la società ad aumentare le risorse attraverso gli sponsor e a riportare il volley maschile fiorentino ai massimi livelli".

"Voglio ringraziare tutti coloro che negli anni hanno reso possibile la nostra crescita e a chi ha creduto in noi e adesso ci sostiene per compiere un salto qualitativo ancora più in alto - ha poi aggiunto Vestri -. Ci auguriamo che con l’impegno e l’entusiasmo che ci contraddistinguono il nostro sogno ambizioso possa diventare presto realtà".

