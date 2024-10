Volley serie c. La Fenix parte bene in casa. Pietro Pezzi, blitz a Bologna

Inizia nel migliore dei modi il campionato della Fenix Energia (foto Tedioli), che esordisce davanti al proprio pubblico superando 3-0 la Samma Sammartinese Volley. (Parziali: 25-9; 25-14; 25-16); Faenza: Cavallari 7, Alberti 10, Gorini 1, Morelli 16, Guardigli ne, Gallegati 3, Bertoni, Francesconi 11, Maines 5, Calderoni (L1), Goni (L2) 22, Melandri ne, Benedetti ne, Guardigli ne, Ramponi n,. All.: Poli. Esordio con vittoria anche per la Pietro Pezzi (C maschile), che supera Bologna 3-0 in trasferta. Da segnalare l’esordio in serie C del giovane schiacciatore Alessandro Palazzi classe 2007.