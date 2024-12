VOLLEY SERIE C. La Kabel riesce a domare Massa Carrara

PALLAVOLO MASSA CARRARA

0

KABEL VOLLEY PRATO

3

Pallavolo Massa Carrara: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Arbitri: Scirè e Migliorino Parziali: 24-26; 22-25; 19-25.

Vittoria playoff per la Kabel nel campionato di serie C regionale maschile. Ottima prestazione esterna per i ragazzi di coach Novelli che trovano tre punti preziosissimi per restare nelle zone di vertice. Bene a muro, bene al centro e, finalmente, bene anche in cambio palla, la Kabel cresce e a Massa lo ha fatto vedere, soffrendo solo nel primo set vinto al tie break. Cresce nel livello di pallavolo proposta e cresce nella rosa con ragazzi partiti inizialmente come seconde linee e che oggi valgono la titolarità.