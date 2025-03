Volley serie C. L’assenza di Kallimanis pesa. Montesi cede a Macerata

Nella quinta giornata della seconda fase del campionato di serie C, la Montesi Volley Pesaro esce sconfitta in trasferta contro l’Axore Pallavolo Macerata. I biancorossi di coach Michele Maldoni, impegnati sabato pomeriggio lontano dalle mura amiche, cedono 3-0 ai padroni di casa.

Il match ha con un inizio equilibrato. Il muro di Pulzoni fissa il 3-3, poi si procede punto a punto fino al 6-6. Un errore in ricezione di Paganucci consente a Macerata di allungare sull’11-8. Pesaro accorcia con Coccia, ma un errore al servizio di Storti porta il punteggio sul 12-9. Pulzoni tiene viva la Montesi, ma un mani fuori permette ai padroni di casa di portarsi sul 14-10. Coach Maldoni chiama time-out sul 15-10 per riordinare la squadra. Al rientro Macerata spinge ancora e arriva sul 16-11. Il mani fuori di Carburi porta i locali sul 17-12. Poi Macerata accelera fino al 19-12 e 20-13. Un muro di Coccia prova a riaprire il set (20-15), ma Beldomenico sotto rete allunga nuovamente (21-16). Sul 22-17 nuovo time-out per Pesaro. Al termine è Macerata ad avere la meglio sul 25-18. Niente da fare anche negli altri due tempi. Per la Montesi Volley Pesaro è stata una gara difficile, anche a causa dell’assenza di Kallimanis, fermo per infortunio rimediato nel match precedente. Con questa sconfitta la formazione pesarese resta a 39 punti in classifica. Sabato ospiterà al ‘Pala Mencoboni’ la Travaglini Pallavolo Ascoli.

b. t.