Volley: serie C maschile. Massa Carrara rivitalizzata. Asfaltato il Jolly Fucecchio

Massa Carrara 3 Jolly Fucecchio 0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

JOLLY VOLLEY FUCECCHIO: Bottari, Camorani, Cantini, Caramelli, Chiarugi, Fioretti, Li Vecchi, Minicozzi, Montagnani, Pantani, Pasquetti, Pertici, Picchi. All. Orsolini.

Arbitri: Fiumara e D’Amico.

Parziali: 25-20, 25-22, 25-16.

MASSA – Pronto riscatto per la Pallavolo Massa Carrara che nella 14ª giornata di Serie C è riuscita a tornare alla vittoria (3-0), la prima del 2025, prendendosi la rivincita su Fucecchio. "Siamo contenti di questo successo – commenta lo schiacciatore Fabio Calcagnini – perché ci permette di lasciarci alle spalle il brutto inciampo di sabato scorso e approcciare al meglio le prossime gare. Siamo sempre stati in controllo del match contro un rivale ostico che ci aveva superato all’andata. E’ stata una bella vittoria frutto dell’impegno di tutti e dell’importante lavoro fatto in settimana".