Volley serie C. San Pio X e Benedetto Cento ai piani alti. La Niagara invece soffre al penultimo posto

San Pio X e Benedetto Volley hanno chiuso l’anno solare una vittoria che ne rafforza le ambizioni nel campionato di serie C maschile. Davvero un bel percorso quello che stanno compiendo le squadre targate Arredo Uno e Pasquali nel girone B, coi gialloneri che si trovano in terza posizione a -2 dalla nuova capolista Paolo Poggi e i biancorossi che occupano il quinto posto a -1 dal Volley Cesenatico e +1 su Emmeci Rainbow Forlimpopoli. Una curiosità: sia San Pio X che Benedetto Volley hanno un bilancio di otto vittorie e tre sconfitte nelle prime 11 giornate, ma l’Arredo Uno ha ben cinque punti più della Pasquali grazie al fatto che ha effettuato un solo tie break contro i sei dei centesi. Tornando ai match disputati prima di Natale, la San Pio X – con Molezzi e Cutini sugli scudi – si è sbarazzata della Pallavolo Viserba con un secco 3-0 soffrendo soltanto nel terzo set (27-25) dopo aver conquistato agevolmente i primi due (25-17 e 25-16). Successo più complicato invece per la Benedetto Volley, che ha dovuto lottare cinque set per superare il San Zaccaria Atlas. A San Pietro in Vincoli (provincia di Ravenna) la squadra di Boncompagni si è presentata con qualche assenza pesante che ha condizionato l’andamento del match subito in salita (25-20). Il sestetto centese ha ritrovato personalità e compattezza nel secondo set (20-25), al quale però ha fatto seguito un altro parziale negativo (25-18). Con le spalle al muro, la Pasquali ha sfoderato gli attributi aggiudicandosi di forza il quarto e il quinto set (21-25 e 6-15), e quindi la vittoria e due punti preziosi per la classifica. Infine, la Niagara ha perso in quattro set davanti al proprio pubblico contro il temibile Volley Cesenatico: alla palestra Bonati è finita 1-3 per i romagnoli, con parziali 20-25, 25-22, 17-25, 20-25. La baby 4 Torri Volley è penultima in coabitazione con San Zaccaria Atlas.

s.m.