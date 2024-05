VOLLEY SERIE C. Timenet e Ghizzani: sfide da non fallire. È l’ora della verità

Prosegue la seconda fase dei play-off di serie C femminile per la Timenet Empoli e per la Cip-Ghizzani di Castelfiorentino. Le giallonere saranno oggi pomeriggio di scena sul parquet del PalAramini, alle 18, per incontrare la Polisportiva Remo Masi della Rufina per concludere la seconda fase. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica del minigirone a tre con 3 punti e con lo stesso risultato vittorioso per 3-1 conseguito con l’altra squadra del girone, la Pediatuiss di Casciavola. Sarà quindi una partita da dentro o fuori dai play off e le due squadre sicuramente sfodereranno tutte le energie, fisiche e mentali, per vincere e approdare alla terza e decisiva fase dei play-off. Le due squadre nella prima partita sono state seguite dalle loro tifoserie, in casa e in trasferta, con grande partecipazione e sicuramente anche oggi pomeriggio ci sarà spettacolo sia in campo che sulle tribune. La Cip-Ghizzani di Castelfiorentino sarà invece di scena a Firenze, al PalaCoverciano domani alle 18 contro le locali della Florenzo Srl. Il passo falso interno delle castellane nel primo turno casalingo, dovuto soprattutto a mancanza di freddezza d’animo e a qualche ingenuità nei momenti decisivi, le pone ora al terzo posto del minigirone con un solo punto, contro i tre delle avversarie, ora prime con tre punti. Pertanto sarà indispensabile vincere con 3 punti per scavalcare le avversarie e salire in serie B2.