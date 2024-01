Volley - serie c. Una festa doppia per Blu e Delfino

Festa per due. Nella 10a giornata d’andata del campionato di serie C femminile, vincono Blu Volley Quarrata e Delfino Pescia, mentre cade la Pieve a Nievole (riposava, da calendario, il Volley Aglianese); nell’8a di C maschile, battuta d’arresto per la Zona Mazzoni. Nel girone B di C donne, Quarrata passa a fatica 3-1 (25-18, 25-27, 28-26, 28-26) sul campo del Firenze Ovest: punto numero 18 e quarta posizione in classifica, ma per ambire alla promozione è necessario fare qualcosa in più. Perde 3-1 (20-25, 25-21, 25-16, 25-15) a Fucecchio il Montebianco, penultimo a quota 6. Nel girone C di C "gentil sesso", netto 3-0 (20., 15, 20) di Pescia sul terreno di Follonica. Pesciatine che si issano al terzo posto della graduatoria, con 16 punti, assieme all’Oasi Viareggio. Nel raggruppamento B di C uomini, i Vigili del fuoco pistoiesi soccombono 3-1 (25-12, 25-22, 14-25, 25-18) a Pisa contro i colleghi del Cus. Zona Mazzoni penultima a 6. "Partita che è andata come doveva andare, visti i differenti valori tecnici", fa sapere la diesse pesciatina Valentina Maltagliati. "Abbiamo sofferto in ricezione – osservano da casa pompieri –. Ha esordito Mori, che ha giocato al posto di Spiniello: è stato bravo".