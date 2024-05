Volley Serie D. Ariete, grande inizio dei playoff. Montevarchi ko al tie break

Partono nel modo migliore i playoff di serie D per l’Ariete. Al termine di una partita tiratissima, giocata fino all’ultima palla, la truppa di coach Andrea Picchi strappa l’affermazione al tie break ai danni del Montevarchi. Al palazzetto di San Paolo finisce 3-2 per la Pallavolo Prato, con una rimonta che ha dimostrato tutta la voglia di promozione del Pvp. Le ospiti infatti partono meglio e si portano in vantaggio per due set a zero. Nella prima frazione si impongono per 23-25 e al ritorno in campo piazzano il bis per 22-25. Qui l’Ariete cambia passo e le sorti della partita prendono la direzione del lido del Pvp. Nella terza frazione l’Ariete parte bene, va in fuga e chiude 25-18. Stessa storia nel quarto parziale, con la Pallavolo Prato di nuovo in fuga e ad allungare la contesa al tie break per 25-18. Si va così al quinto. Una frazione tiratissima, giocata punto a punto. Servono i vantaggi per aggiudicare la partita, con la chiusura in favore della Pallavolo Prato per 29-27. Questa la rosa del Pvp: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi. Adesso non c’è tempo per festeggiare. Stasera alle 21 c’è il primo impegno esterno dei playoff di serie D, sul campo della Fenice Migliarino. Si gioca alla palestra Leopardi di Nodica, arbitro Grassi. Le giovani ragazze di Picchi vogliono piazzare un’altra impresa e proseguire nel sogno promozione.