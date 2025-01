Volley Serie D. Colombiera-Futura molto più di un derby

Il nuovo anno del volley spezzino si apre con il derby Colombiera-Pallavolo Futura, che stasera alle 21 infiammerà gli spalti del palazzetto di Ameglia nella 9ª giornata del campionato di Serie D maschile. I padroni di casa cercheranno di conservare il primo posto, provando a bissare, se non a migliorare, il successo ottenuto all’andata al tie-break. Di contro gli uomini di Senesi tenteranno di mettere il bastone tra le ruote alla capolista per incamerare punti preziosi per risalire ulteriormente la classifica.

Stesso giorno e stesso orario anche per la Vdm La Spezia Steel che ospiterà al ’PalaConti’ il Villaggio Chiavari, che avrà tutte le intenzioni di far proprio l’incontro e tentare l’assalto alla vetta. I rossoblù saranno determinati a sfruttare il favore del proprio campo e il calore del proprio pubblico per cercare di ripetere la netta vittoria dell’andata.

In serie D femminile la capolista Rainbow Spezia ospiterà il Cogovalle Tsunami, penultima forza del girone con soli due punti all’attivo, domani alle 19 alla palestra dei Prati di Vezzano. Match sulla carta semplice per le ragazze di Saccomani che avrà l’unico dubbio sulla presenza o meno della banda/opposto Sonia Perchiazzi.

La vicecapolista Santo Stefano Magra sarà impegnata in trasferta contro le locali del Cus Genova. L’appuntamento è fissato per domani sera alle 20 al ’PalaCus’. Sfida interna per il Volley Colombiera che contro il PalaDonbosco Genova domani alle 20 sarà pronto a riscattare le ultime due sconfitte.

In Prima Divisione riprenderà il proprio cammino anche l’Elsel La Spezia oggi alle 19 contro il Lunezia Volley al palazzetto di Riccò del Golfo. Un match che arriverà dopo il trionfo dell’U16 al torneo “Befana sotto la rete Under 16“ organizzato dalla società Serteco Volley in cui le ragazze di Boschi si sono imposte nettamente sull’Audax Quinto, sulla Serteco e due volte sulla Normac.

Ilaria Gallione