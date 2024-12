VOLLEY SERIE D. Colombiera-Rainbow. Derby d’alta classifica

Nel campionato di Serie D femminile (8ª giornata) attenzione puntata sull’atteso derby Volley Colombiera-Rainbow La Spezia che domani alle 20 animerà la palestra di Ameglia, un crocevia per le due formazioni, appaiate in vetta alla classifica a 21 punti (ma le giallonere hanno disputato una gara in più). Oggi, invece, scenderà in campo il Santo Stefano Magra in casa contro il Cogovalle (ore 21 ’Palaconti’). In Serie D maschile si disputerà la 7ª giornata con la Pallavolo Futura impegnata sul palazzetto di Ceparana oggi alle 18 contro la capolista Villaggio Chiavari. Trasferta per la Vdm La Spezia Steel che cercherà di essere protagonista contro il penultimo Cus Genova stasera alle 21. Impegno domenicale per il Volley Colombiera che dovrà vedersela contro i locali dell’Admo Volley che li attenderanno domani alle 19 al ’Parco Tigullio’ di Lavagna. In Prima Divisione femminile la capolista Elsel La Spezia ospiterà al Palazzetto di Riccò del Golfo la Vdm Santo Stefano Magra domani alle 20.30.

Ilaria Gallione