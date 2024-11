Volley Serie D femminile. Robur, grande prova. Cede solo al tie break con la capolista Tomei

ROBUR MASSA

TOMEI LIVORNO

ROBUR MASSA: Bordogna, Dalle Saline, Della Bona, Ferrari, Fusani B., Fusani E., Gallina, Gentile, Giulianelli, Lazzoni, Mignani, Montemagni, Piccini, Pucci, Zollini. All. Ramori.

IES MV TOMEI LIVORNO: Bascelli, Catuogno, Cigna, Dadomo, Domenici, Gai, Ghelardi, Martelli, Minuti, Paoli, Pallumbi, Righi, Stolfi, Vesprini, All. Giacobbe.

Arbitro: Carlo Piras.

Parziali: 25-17, 14-25, 16-25, 25-14, 15-17.

MASSA – E’ un avvio avaro di punti per la Robur Massa che dopo 4 giornate si ritrova al terz’ultimo posto nel campionato femminile di Serie D. Le ragazze del coach Massimo Ramori si sono rese, però, autrici di una grande performance contro il Tomei Livorno a cui hanno fatto perdere il primato in classifica. Il rammarco sa nel fatto che alla fine di una partita intensa e di totale equilibrio le apuane hanno portato via soltanto un punto dalla palestra amica della scuola Bertagnini. Avanti di un set, Martina Giulianelli (nella foto) e compagne sono finite sotto 2-1 per poi riportarsi in parità. Fatale è risultato il combattuto tie-break perso al fotofinish con un beffardo 17-15. Proprio al quinto set la Robur aveva battuto al debutto il Vp Volley. Nelle giornate seguenti, invece, erano maturate due sconfitte contro Guest Care Volley Sei Rose (1-3) e Unionvolley Riotorto (0-3).