Volley serie D. Futura pronta a concedere il bis. Rainbow all’assalto del Carasco

Dopo la bella vittoria dello scorso weekend la Pallavolo Futura è pronta a bissare il successo nell’11ª giornata di serie D maschile. Ad ospitare gli spezzini saranno i ragazzi dell’Albisola che domani alle 17 li attenderanno al ’PalaBesio’. Contro la terzultima forza del girone i ragazzi di Botti tenteranno di conquistare i tre punti per chiudere al meglio il girone d’andata. Tra gli spezzini saranno assenti Corallo, il libero Steni e il capitano Barletta. infortunio. A completare il turno Admo-M.R. S. Sabina, Acli Santa Sabina-Rapallo, Alassio-Sant’Antonio e Villaggio-Cus. Tra le protagoniste del campionato di pallavolo femminile di serie D, la prima a scendere in campo sarà il Lunezia Volley in trasferta sul parquet del Paladonbosco (penultimo) al palazzetto di Genova Sampierdarena. L’incontro, in programma stasera alle 20.30, rappresenterà un test importante per le sarzanesi per accaparrarsi punti preziosi e ripetere la bella prestazione dell’andata in cui si imposero 3-1. "Sarà una partita da non sottovalutare – spiega coach Menconi – contro una squadra piuttosto indietro in classifica. Quello che mi aspetto dalle mie ragazze è una prestazione migliore dal punto di vista caratteriale". Match importante per la Rainbow domani alle 20al al palazzetto di Vezzano con la vicecapolista Carasco. L’intento è sorpassare in classifica le avversarie, provando a bissare il secco 3-0 dell’andata. Le altre partite: Quinto-Normac, Volley Scrivia-Tigullio, Cus Genova-Genova Volley.

Ilaria Gallione