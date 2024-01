Volley Serie D Il Lunezia cerca la vittoria. Ceparana chiede strada alle Alpi Marittime

Ottava giornata, la prima del 2024, nel campionato di volley maschile serie D in cui la Pallavolo Futura tenterà di conquistare l’intera posta in palio contro il Sabazia Banca Alpi Marittime, squadra che segue gli spezzini ad un solo punto di distanza. L’avvincente sfida si disputerà questo pomeriggio alle 18 alla palestra di Ceparana. "Non sarà una partita semplice – spiega il ds Senesi – anche perché ci presenteremo all’incontro con diverse assenze. Mancheranno sempre il palleggiatore Mangora, sostituito dal talentuoso, ma giovanissimo Adesso, la banda Fregoso che è stato male tutta la settimana e lo squalificato Currarino". Sul versante femminile si giocherà l’ultima gara del girone d’andata.

La Rainbow Volley La Spezia affronterà al gran completo la trasferta in terra gebovese sul parquet dell’Audax Quinto. Teatro della sfida sarà la palestra ’Se.Di’ di Genova Quarto, con fischio d’inizio questa sera alle 19.30. Il Lunezia Volley, invece, scenderà in campo domani (ore 19.30) al ’PalaBologna’ contro il Cus Genova, formazione che occupa il penultimo posto in classifica. Non saranno disponibili le schiacciatrici Vocale e Aldovardi, entrambe convocate in rappresentativa regionale di categoria.

Ilaria Gallione