Volley serie D, promossa con tre giornate di anticipo. L’anno d’oro dell’Apav Lucrezia Calcinelli. Sale in C dopo avere vinto tutte le gare

"Ci siamo". È proprio il caso di dirlo per la serie D femminile Apav Calcinelli-Lucrezia che, con la vittoria di sabato per 3-0 contro la ValVolley Tecnostiro Castelplanio, ha vinto matematicamente il campionato di serie D con tre giornate di anticipo e quindi anche la promozione in serie C. Una cavalcata trionfale quella delle ragazze allenate da coach Moris Meloni che hanno raggiunto l’obiettivo prefissato ad inizio stagione senza perdere nemmeno una partita e a bottino pieno nel totale dei punti in classifica. "Raggiungere questo risultato e farlo in questa maniera non è scontato e soprattutto non è facile – spiega coach Moris Meloni –. Sono state brave le ragazze perchè sono rimaste sempre sul pezzo esprimendo ogni volta il loro massimo. Faccio i complimenti a tutte loro, dalle titolari che hanno giocato un’ottima pallavolo, alle seconde linee, formate da tante giovani di prospettiva, che quando chiamate in causa hanno risposto presente. Ringrazio la società per averci sostenuto e non averci fatto mai mancare il proprio sostegno. Vincere il campionato è sicuramente importante – conclude Meloni – ma lo è anche aver dato la possibilità a tante giovani del 2009 di fare esperienza in questo torneo, in un organico competitivo e allestito per fare bene".

"In estate non è stato facile riorganizzarsi e decidere di ripartire dalla serie D – spiega il presidente del sodalizio neroarancio Massimo Scarpetti –. Lo abbiamo fatto consapevoli però di voler ripartire dal territorio, da uno zoccolo duro di giocatrici Apav e dalle giovani. Abbiamo vinto il campionato e conquistato la serie C, ma abbiamo anche portato diverse giocatrici della formazione nelle rappresentative giovanili regionali e Laura Pentucci in pianta stabile nel Club Italia. Sono molto orgoglioso del lavoro che stiamo facendo. Un grazie va a tutto lo staff tecnico e dirigenziale ma anche alle famiglie di queste ragazze sempre presenti". Chiude la capitana Laura Marcucci: "Ci abbiamo creduto con umiltà. Il nostro gruppo è formato da ragazze di esperienza che hanno giocato anche in categorie superiori e ragazze giovanissime che non avevano mai affrontato un campionato di categoria, ma tutte, dal primo giorno, abbiamo mostrato una forte voglia di metterci in gioco con disponibilità al lavoro e all’ascolto. Abbiamo avuto dei periodi di difficoltà per vari infortuni: tutte sono state chiamate in causa e tutte hanno risposto in modo impeccabile, ci siamo fidate l’una dell’altra". Beatrice Terenzi