Volley - Settore giovanile: Under 14. "Csi»: le premiazioni. La Venturi testimonial Grande partecipazione alla premiazione del primo campionato regionale femminile di pallavolo Under 14 del CSI al "Palapiaggia" di Capannori. Il Tiger Forte dei Marmi si è aggiudicato il titolo, con Barga e VP al secondo e terzo posto. Premio speciale per Teresa Suffredini del Barga.