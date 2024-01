Volley show, colpaccio Il Bisonte. Presa l’americana Kendall Kipp: "Entusiasta di essere a Firenze»

Galvanizzato dalla bella vittoria in trasferta sul Pinerolo e dal ritrovato ottavo posto in classifica che gli aveva spalancato le porte della Coppa Italia Il Bisonte Firenze si rinforza. Di ieri l’annuncio dell’ingaggio della californiana Kendall Kipp, 23 anni compiuti lo scorso 12 dicembre, una delle giocatrici più promettenti del volley universitario americano e punto di forza della Stanford University.

Laureata in biologia umana, inizia giovanissima a praticare la pallavolo; potente, dotata di buona tecnica, 1,96 di altezza, fino al 2021 ha interpretato il ruolo di schiacciatrice ricevitrice per poi privilegiare quello di opposto. Nel suo palmarès alcune perle di non poco conto: nel 2016, non ancora sedicenne, vince l’argento ai campionati nordamericani under 18, l’anno dopo prende parte ai Mondiali under 18 e nel 2019 a quelli under 20. Nello stesso anno conquista il titolo di campionessa nazionale e viene inserita nel "First Team All-America". Da tempo era nel mirino di vari club europei ma ha scelto Firenze e Il Bisonte per dare inizio alla sua carriera fuori dagli Usa; già da oggi sarà a disposizione di Parisi e domenica potrà debuttare contro Bergamo con la sua nuova maglia numero 10.

"Sono entusiasta di poter giocare ne Il Bisonte – confessa – e sono grata alla dirigenza per avermi dato l’opportunità di approdare in un posto magnifico come Firenze. Seguo da tempo il campionato di A1 e sognavo giocarci. Il Bisonte ha tante giocatrici di talento, quindi sono pronta a mettermi al lavoro e iniziare ad allenarmi con le mie nuove compagne. Conosco Lauren (Stivrins, ndr) dai tempi delle sfide coi college, non l’ho ancora incontrata ma ho potuto parlare con lei ed è stata molto disponibile e di supporto. Qua spero di imparare il più possibile per diventare una giocatrice migliore e di essere utile alla squadra per aiutare il club a vincere e ad avere successo".

Franco Morabito