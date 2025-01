Volley show, turno da duri. Il Bisonte al bivio salvezza

Per Il Bisonte Firenze la serie delle sfide-salvezza inizia stasera alle 17 (diretta vbtv) a Palazzo Wanny con la Honda Olivero Cuneo: squadra che occupa la dodicesima posizione in classifica, a pari punti (14) delle fiorentine, a +1 dalla Roma, penultima. Le padrone di casa sono reduci da cinque sconfitte di fila anche se nelle ultime due partite, contro Milano e Novara, hanno dato segnali che lasciano ben sperare per la gara di oggi nella quale l’unico obiettivo sarà quello di mettere al sicuro dei punti, come chiede Simone Bendandi: "Ci aspetta una partita molto dura dal punto di vista della classifica e della pressione, ho detto alle ragazze di pensare soltanto a giocare a pallavolo, e che non importerà essere belle da vedere, ma concrete e con tanta fame di prenderci una vittoria e di godercela fino in fondo".

La Savino Del Bene, sempre alle 17 (vbtv), sarà invece impegnata a Bergamo – la seconda contro la sesta – per riscattare la netta sconfitta casalinga subita la scorsa settimana ad opera del Conegliano. Nell’occasione la squadra di Marco Gaspari si presenterà con una nuova giocatrice: la ventiduenne palleggiatrice messicana Gloria Argentina Ung Enriquez in arrivo dagli Usa dove ha giocato nella prima parte di questa stagione con la maglia dell’Arizona State University, ingaggiata a seguito del recente infortunio occorso a Giulia Gennari per consentirle il pieno recupero. Nel suo palmarès vanta il titolo di miglior palleggiatrice e miglior servizio della Coppa Panamericana under 18 e la nomina come ottava miglior palleggiatrice del Mondiale under 18; successivamente ha fatto anche parte della squadra nazionale messicana under 20.

Franco Morabito