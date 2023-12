Volley. Sir contro Milano: si profila la doppia sfida di Superlega e quarti di Coppa Italia

PERUGIA – Una partita al giro di boa, la Superlega maschile sta giungendo al traguardo di metà stagione regolare che emetterà i verdetti per gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia. La Sir Susa Vim Perugia è attualmente al secondo posto, una lunghezza dietro a Trento, tre punti avanti a Piacenza che è terza e quattro su Monza che è quarta. Sono queste le formazioni che cercano di ritagliarsi il posto migliore per avere la strada che sulla carta è più agevole. I quarti di finale sono in programma il 3 e 4 gennaio in gara unica che si disputa in casa delle prime quattro della classifica, da quelle gare scaturiranno le quattro semifinaliste. Con tutta probabilità i block-devils resteranno secondi, ed avranno come avversaria la settima, che in questo momento è Milano. I meneghini sono i prossimi avversari dei bianconeri e difficilmente possono migliorare la loro posizione. L’eventuale vittoria dei ragazzi di coach Lorenzetti metterebbe al sicuro l’incrocio che si ripeterebbe a distanza di una decina di giorni. La final-four, invece, sarà a Bologna il 27 e 28 gennaio. Per questo evento la biglietteria ha già aperto la possibilità di acquistare l’abbonamento valido per i due giorni di competizione, mentre a partire da dopo l’Epifania saranno disponibili anche i biglietti per le singole giornate. La classifica: Trento 25, Perugia 24, Piacenza 21, Monza 20, Civitanova Marche 18, Modena 17, Milano 16, Verona 12, Padova 10, Cisterna 7, Taranto 6, Catania 4.

Alberto Aglietti