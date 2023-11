Volley. Stasera 4 anticipi. In Serie D due derby stracittadini

Sono quattro gli anticipi che si giocano stasera, ma coinvolte sono sei reggiane, vista la presenza di due derby.

In Serie C maschile, alle 21,15 i Vigili del Fuoco Marconi (6 punti, ancora imbattuti) giocano sul campo della Ies Sassuolo (3); in C femminile, l’Everton (4) gioca a Parma alle 21 contro il Cus (3). Due partite a pronostico aperto.

Fari puntati sulla Serie D, con due derby cittadini, nei quali la squadra di casa sembra essere favorita. Nei maschi, girone A, Pieve (10) ospita alla palestra Rinaldini alle 21,15 il Volley Tricolore (1). Tra le ragazze, nel girone A, ecco Fortlan Dibi (6)-Reggiana Pallavolo Femminile (1), al via alle 21 alla palestra Pertini. Tutte queste gare sono a ingresso libero; il resto dei calendari è in programma domani, con l’esclusione della Giusto Spirito Rubierese che in casa gioca sempre la domenica alle 18,30.