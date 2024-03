Volley superLEGA. Coach Lorenzetti carica la Sir: "Prendiamo esempio dai valori dei nostri tifosi»

PERUGIA – Sta per giungere a conclusione la stagione regolare in Superlega maschile, nel prossimo fine settimana si gioca l’ultima giornata, poi spazio ai play-off. Nella vittoria fragorosa colta domenica scorsa ci sono considerazioni da fare alla Sir Susa Vim Perugia. Bella la vittoria, convincente la prestazione, splendido il contorno di pubblico. Ma è chiaro che senza lo stimolo dei tre punti i valori in campo non possono essere stati quelli reali. La disamina della gara spetta all’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto) che si è mostrato critico ed ha voluto precisare: "Se sia stata partita vera non lo so, perché giustamente loro si sono guadagnati il diritto di giocare la Champions league senza la pressione del campionato, e giustamente si gestiscono. È chiaro che se in tutto il campionato hanno schierato giocatori diversi qualcosa in più possono guadagnare. Da parte nostra facile non era preparare la gara perché non sapevamo come sarebbe scesa in campo Trento. Diamo quindi il giusto peso al risultato e non prendiamo tutto come oro colato, ci sono delle cose buone e delle cose che non mi sono piaciute per niente. Posso dire che la cornice di pubblico di domenica al palazzetto è un segnale di attaccamento, fedeltà ed umiltà di questa gente. Gente che ha vinto in passato, ma che, in una partita sì di cartello ma dal significato di classifica praticamente assente, ha voluto essere presente sugli spalti per tifare. Penso ci sia da imparare da questi tre valori, l’allenatore per primo e dietro tutta la squadra".