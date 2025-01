Volley SuperLega, i prossimi avversari dei gialli. Al PalaPanini arriva una Rana Verona in difficoltà

È una squadra in difficoltà la Rana Verona che soltanto il 29 dicembre conquistava la Final Four di Coppa Italia dopo una battaglia di due ore e mezza contro Piacenza e da allora però non ha più mosso la classifica, 0-3 contro Civitanova e 1-3 contro Milano in due scontri diretti che hanno tolto agli scaligeri prima il quarto posto e ora messo in seria discussione il quinto, dato che con la vittoria nello scontro diretto Milano ha raggiunto Mozic e compagni.

Ai risultati si è aggiunto l’episodio di Civitanova Marche, nel quale Radostin Stoytchev è stato protagonista di un alterco con un tifoso che ha costretto la società alla presa di distanze dal tecnico, annullando la conferenza stampa pre Milano, e lo stesso Stoytchev a un comunicato di scuse. "Al termine della gara contro Cucine Lube Civitanova – si leggeva nel comunicato – il Coach Radostin Stoytchev ha tenuto, seppure in seguito a reiterate precedenti provocazioni, un comportamento assolutamente censurabile di fronte al quale la Società Verona Volley SSD Srl si dissocia pienamente. Altresì, la Società Verona Volley Ssd srl porge le proprie scuse, innanzitutto, ai tifosi avversari coinvolti nell’accaduto, alla società A.S. Volley Lube S.r.l, ai tifosi di entrambe le squadre tra cui è in essere uno splendido gemellaggio, agli amici/sostenitori del Club ed ai propri Partner".

Di rimando, queste le parole del tecnico bulgaro: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto – così Stoytchev –. Ho sbagliato a reagire a delle reiterate provocazioni ricevute nel corso della gara, mettendo in imbarazzo il Club per cui lavoro, la proprietà, i nostri tifosi e i nostri partner. È giusto che da un professionista ci si aspetti un comportamento sempre responsabile. Non posso far altro che riconoscere il mio errore, e chiedere scusa ai tifosi della Lube, in primis, alla società, ai nostri tifosi, ai nostri partner". Insomma, il clima sarà infuocato e non soltanto per quello che si potrebbe vedere in campo, considerando anche i trascorsi tra l’allenatore della Rana e l’allora Modena Volley condotta da Catia Pedrini che lo esonerò ad aprile 2018 appena dopo l’uscita di scena nei play off, con un contenzioso legale protrattosi per alcune stagioni. Modena dovrà far tesoro allora di queste difficoltà dei suoi rivali, dovrà iniettarsi la giusta dose di fiducia traendola dalla bella prestazione con Monza, saprà dal canto suo che la Rana avrà un occhio e una gamba proiettati alla Coppa Italia, la settimana successiva, traguardo storico per il sodalizio veneto. La possibilità di bissare il successo dell’andata è più che concreta, e potrebbe riaprire il discorso sesto posto.

Alessandro Trebbi