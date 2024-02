Volley superlega. La Sir del futuro è già disegnata: con i big confermati ci sarà anche Hishikawa

PERUGIA – È un momento di relativa tranquillità nella Superlega maschile di pallavolo per la Sir Susa Vim Perugia che attende la fine della stagione regolare senza troppi assilli. Nei play-off scudetto ci sarà da lottare con tutte e non si avrà più respiro, la squadra di coach Lorenzetti insegue miglioramenti per presentarsi al meglio nella seconda fase del campionato, quella che mette in palio il tricolore. La dirigenza dei block-devils, nel frattempo, si è concentrata sul mercato per disegnare la squadra della prossima stagione. Il presidente Sirci ed il direttore sportivo Vujevic hanno concluso gran parte delle operazioni più delicate, con il rinnovo del regista Simone Giannelli, del libero Massimo Colaci, del centrale Roberto Russo e dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che erano i pezzi più pregiati in scadenza di contratto. Hanno ancora un rapporto aperto e continueranno ad indossare la maglia bianconera lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk, l’opposto tunisino Wassim Ben Tara, l’opposto cubano Jesus Herrera ed il centrale argentino Sebastian Solé (che gioca però in quota italiana). Discorso a parte per lo schiacciatore Tim Held legato al club umbro che però ha intenzione di cederlo per mandarlo a giocare con continuità. Sul piede di partenza ci sono il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto che pare destinato a Trento, il regista sloveno Gregor Ropret che finirà a Resovia nel campionato polacco, lo schiacciatore Wilfredo Leòn che sembra sia tentato da una esperienza nel sud est asiatico ma potrebbe anche essere tentato da squadre turche. Concluso, sebbene si attenda l’annuncio ufficiale, l’ingaggio dello schiacciatore giapponese Yuki Hishikawa proveniente da Milano. Incerta la destinazione del centrale Davide Candellaro e del libero Alessandro Toscani, ma sembrerebbero destinati ad andare.

Alberto Aglietti