Volley superlega. Perugia al PalaPanini per ritrovarsi subito: "Approccio diverso»

"La peggior partita degli ultimi due anni", è stato questo il lapidario commento di Angelo Lorenzetti a chiusura del 3-2 vinto di misura dalla sua Sri Safety Perugia in quel di Padova. Modena dovrà stare quindi ancora più attenta perché il ‘jolly’, se così possiamo definirlo, i campioni d’Italia se lo sono già giocati in Veneto, lasciando un punto a una squadra, quella di coach Cuttini, che ha colto l’occasione al meglio. In settimana è stato lo schiacciatore Kamil Semeniuk a ripercorrere i passi di avvicinamento a Modena e allontanamento da Padova per una formazione, la Sir, che punta al bis tricolore: "Siamo in un periodo difficile perché non abbiamo due giocatori importanti – racconta lo schiacciatore polacco riferendosi a Plotnytskyi e Solé – quindi dobbiamo stare attenti a non esagerare durante la settimana con gli allenamenti e i carichi, ma dobbiamo comunque fare qualcosa per prepararci. Dobbiamo sicuramente cambiare da subito l’approccio, fin da sabato a Modena. Proprio il come iniziamo e con quale atteggiamento affrontiamo le prime fasi della partita è un aspetto fondamentale, se si entra in campo con l’approccio giusto si gioca più facilmente, con più energia, si va a tutto fuoco e la partita poi solitamente procede per il verso giusto".

a.t.