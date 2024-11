Volley Superlega. Sir, il remake a Monza. Colaci: ’Noi, forti dentro’

Guai ad accontentarsi, il primo posto in Superlega maschile è bello ma non è al sicuro, lo sa bene la Sir Susa Vim Perugia che prepara la sfida di domenica a Monza, contro la finalista battuta nella sfida-scudetto della scorsa stagione. Una settimana relativamente tranquilla è quella che stanno trascorrendo i block-devils che non hanno avuto impegni infrasettimanali. Parla del momento il libero Massimo Colaci che afferma: "La cornice di pubblico di Milano è stata incredibile e fantastica. Giocare al Forum è sempre emozionante. È stata una partita molto complicata, soprattutto nei primi due set, ci hanno messo tanta pressione con il servizio e noi forse abbiamo sprecato qualcosa in più del solito. Alla fine, comunque, siamo stati bravi perché siamo rimasti attaccati alla partita, soprattutto nei momenti di difficoltà, e siamo riusciti a spuntarla, è stata una vittoria importante. Si è trattato di un’altra partita che ci dà fiducia. Milano spesso inizia le stagioni un po’ in sordina, ma sappiamo che arrivano sempre in fondo e sono difficili da affrontare. Ce ne sono tante di squadre forti, però è una di quelle che alla fine arriva sempre con qualcosa in più rispetto ad inizio stagione. Da parte nostra sappiamo che abbiamo delle qualità, sappiamo dove dobbiamo avere pazienza".

Colaci torna alla passata stagione, nella quale la Sir ha vinto tutto: "Ripartiamo dalla forza interiore, dall’impressione. Di sicuro la nostra è una squadra che dal punto di vista della forza mentale ha fatto un passo importante, l’anno scorso ricordo che ad inizio stagione abbiamo iniziato in un modo e siamo arrivati a fine anno in un altro. Bisogna creare prima delle basi solide, ma poi è chiaro che non basta, bisogna sempre andare avanti, crescere e migliorare, ad ogni modo abbiamo le nostre certezze e nei momenti di difficoltà ripartiamo proprio da lì".

Alberto Aglietti