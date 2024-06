Volley Superlega. "Sir Poker fest». Festeggiamenti pronti per i campioni di tutto

PERUGIA – Ultima settimana di preparativi al grande evento organizzato per sabato 22 giugno a piazzale Umbria Jazz, dove la Sir Susa Vim Perugia festeggerà lo storico poker della passata stagione con le vittorie di Supercoppa, Mondiale per club, Coppa Italia e scudetto. I trofei saranno protagonisti della serata, in un’area apposita dove saranno mostrati e dove sarà possibile scattare delle foto ricordo. La serata, con ingresso libero, comincerà alle ore 19, verrà allestito un grande palco e la serata si protrarrà fino a tardi. Per scaldare l’ambiente il sound dei Principi di Galles e dei Diana Cover Band che porteranno la loro energia. Non mancheranno alcuni dei grandi protagonisti bianconeri, dal presidente Sirci a coach Lorenzetti, accompagnato dal suo staff, fino ad alcuni degli artefici in campo. Nella seconda serata l’arrivo del super ospite Fabio Rovazzi, cantante ed artista poliedrico. Chiusura con deejay-set. Sarà attiva per i tifosi l’area merchandising dove si potranno acquistare i gadget bianconeri e le magliette celebrative. Sarà allestita anche l’area ristoro con gli abbonati della passata stagione che riceveranno in omaggio token del valore di 20 euro.

Alberto Aglietti