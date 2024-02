Volley: titolo di campione territoriale Fipav Etruria. Final Four under 16, tutte le sfide

MONTEVARCHI

Montevarchi ospita domani le "Final Four" under 16 di pallavolo per assegnare il titolo di campione territoriale Fipav Etruria, tra Colle Volley, Piandisco Valdarninsieme, Volley Arno Blu e Volley Arno Rossa. L’evento si articolerà in due fasi distinte: la mattina si terranno le semifinali e al pomeriggio la finalissima per il primo e secondo posto. Alle 10,30 al palazzetto dello sport di Montevarchi lo scontro tra Volley Arno Blu 2009 e Volley Arno Rossa 2008, alla stessa ora a Terranuova alla palestra della scuola media Colle Volley contro Piandisco Valdarninsieme e a seguire, alle 16,30, la finalissima a Montevarchi sempre al palazzetto dello sport per per assegnare il primo e il secondo posto della competizione che vale anche come "pass" per le fase regionale Fipav.