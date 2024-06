Volley. Torneo delle parrocchie. La sfida entra nel vivo

PONTEDERA

Entra subito nel vivo il torneo delle parrocchie di pallavolo, nato nel 2000 e giunto alla sua 22esima edizione dopo i due anni di stop per la pandemia. Lunedì sera sono iniziate le prime partite all’oratorio del Duomo e le gare proseguiranno per tutto il mese di giugno con le finali in programma venerdì 28 giugno con tanto di braciata finale. Ogni sera dalle 21 in poi, dal lunedì al giovedì, ci sono partite, tranne quando gioca la Nazionale agli Europei ed il bar gestito dal gruppo scout Agesci è sempre aperto. Sono dieci le squadre iscritte. Nel girone A sono impegnate: Gi.Fra, Last Minut, P. Fornacette, Bravo 0507 e Raccattati. Nel girone B è sfida aperta tra Sbroni di Riace, Schiccherins, The Blue Sand, Pin Volley e San Beppe.

Le prime due classificate dei due gironi passano direttamente alle semifinali di A1 mentre le seconde e le terze si scontrano in uno spareggio in cui le vincenti passano alle semifinali A1, mentre le perdenti sfideranno le quarte classificate in una semifinale A2. Chi vincerà le rispettive semifinali si giocherà le rispettive finali A1 (al meglio di 5 set) e A2 (al meglio di 3 set). Il torneo è organizzato dalla parrocchia del Duomo ed in particolare un gruppo di amici che durante l’anno si ritrova per raccogliere le iscrizioni e fare tutto quello che serve affinché sport e divertimento possano trionfare in questo mese a tutta pallavolo.

"È nato come un torneo tra le parrocchie di Pontedera – dice Andrea Mannucci, uno degli organizzatori dell’evento sportivo – poi nel corso degli anni ha un po’ cambiato fisionomia, si è allargato e sono venute squadre anche da fuori e soprattutto si è alzato il livello agonistico e quindi la competizione con giocatori e giocatrici che hanno giocato o che giocano tutt’ora a pallavolo".

l.b.