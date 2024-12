Volley. Trasferta modenese per l’Upc. L’obiettivo è fare risultato

Serie B. Superato il primo terzo di stagione regolare, l’Upc Sdh punta con decisione a consolidare il proprio ruolo da protagonista nel girone D. La debacle di due settimane fa a Sassuolo, alla luce della pronta risposta fornita contro i Lupi (sponda Pontedera), si può ascrivere alla voce ‘imprevisti’: cose che possono capitare nell’arco di un campionato lungo e combattuto. Tra oggi e domani, la 10a giornata propone un programma da seguire con attenzione: l’Upc Sdh scende in campo da quinta della classe oggi alle 18 al PalaBursi di Fiorano Modenese (arbitri Mutti-La China). Nel frattempo, la capolista San Martino (unica insieme a Sassuolo, nella parte sinistra della classifica, a non aver ancora osservato il turno di riposo) incrocia le armi con Invicta Grosseto (sesta) e soprattutto andrà in scena lo scontro diretto tra Sassuolo e Maxitalia, seconde a braccetto. Insomma, con gli incastri giusti, la classifica ai piani alti potrebbe accorciarsi e pure di parecchio.

Serie B1. Riflettori puntati anche sul Vp Canniccia Motor Club, matricola della categoria. Nella 9a giornata d’andata, le ragazze di Enrico Stefanini scenderanno in campo oggi alle 18 al PalaGreco di Seravezza contro il Garlasco, prima della classe (dirigono De Martini-Farnesi).

Serie C. Dopo una settimana supplementare di sosta dovuta al turno di riposo, l’Oasilido nella 10a giornata del girone B va a far visita al Lunigiana. Si gioca domani nel posticipo delle 18 (arbitro Cardini) al palazzetto dello sport di Pontremoli. Serie D (femminile). L’8a giornata, una settimana fa, ha regalato la prima vittoria in tandem delle versiliesi nel girone C. E il nono turno d’andata potrebbe non esser da meno, con le nostre squadre impegnate in una serie di scontri diretti per lasciarsi alle spalle le zone che scottano: la Jenco gioca in casa stasera alle 21 al Galilei (arbitro Meini) contro la Robur Massa; il Vp Volley, sempre stasera alle 21 (arbitro Botrini) sarà a Capannoli.