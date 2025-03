Volley, un incarico nazionale. La Under 19 femminile ha scelto: a guidarla sarà Roberta Maioli

Come era prevedibile, il maltempo di questi giorni ha toccato anche i campionati minori di pallavolo, con parecchie gare, anche dei tornei nazionali, rinviate per rispettare le norme di sicurezza nelle zone del bolognese, ravennate, ed in Toscana: curiosamente non si è giocato neppure il derby di serie C maschile tra la Marking Product Artiglio Modena, ed il Corlo Hydra, perché le piogge copiose di venerdì notte hanno infiltrato il tetto della Palestra De Angelis, bagnando il campo sottostante.

Per la pallavolo giocata, c’è festa nel clan della Moma Anderlini, nonostante la netta sconfitta interna per 0-3 (15/25 26/28 32/34) subita dalla capolista Fantini Folcieri Ostiano: si festeggia l’allenatrice delle rossoblù modenesi Roberta Maioli (foto), che nel corso del consiglio federale di ieri è stata nominata primo allenatore della nazionale Under 19 Femminile, che in estate parteciperà ai mondiali di categoria in Serbia, ed ai Giochi Giovanili Europei di Skopje in Macedonia. Il riconoscimento di una professionalità indiscussa, che da moltissimi anni lega il proprio lavoro, ai successi dell’Anderlini, proprio nel quarantennale della società modenese.

Buone notizie per le altre modenesi impegnate nel pomeriggio: in B maschile la Beca Tensped spezzanese ha battuto S.Martino in Rio per 3-1 (25/18 15/25 25/23 25/21). Mentre in B2 femminile la Zerosystem S.Damaso ha regolato con lo stesso punteggio di 3-1 (25/15 25/19 25/23 25/17) Porto S.Giorgio.