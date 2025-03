Volley. Un maltempo da Lupi... saltano i big match. Gioca solo L’Arno Toscana Garden a Spezia

Sono state spostate a data da destinarsi le gare odierne della Codyeco Lupi e del Gruppo Lupi nel campionato di B maschile in programma per oggi sabato. Sicura invece la partita di domani alla Spezia per i castelfranchesi della Toscana Garden Arno. I santacrocesi della Codyeco Lupi erano attesi al PalaLilly di Sesto Fiorentino, colpita dall’esondazione del torrente Rimaggio che ieri mattina ha tracimato, rompendo gli argini, nella centrale piazza del mercato, invadendo il centro cittadino e zone limitrofe. La partita era in programma per le ore 21 ed era valida per la sesta di ritorno. Questa è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo e in osservanza alle ordinanze stabilite dalle autorità competenti. Entro mercoledì prossimo, dovrà pervenire al Settore Campionati una data di recupero, concordata tra le due società, che non potrà essere successiva al 27 marzo. Lo stesso discorso vale anche per il Gruppo Lupi Pontedera che oggi alle 18 avrebbe ospitato il Sassuolo al PalaMatteoli. Le squadre di Santa Croce e di Pontedera si incontreranno invece, mercoledì prossimo, alle 21 al PalaParenti santacrocese per la settima di ritorno. Domani pomeriggio, la gara in Liguria fra i castelfranchesi dell’Arno Toscana Garden e La Spezia avrà inizio alle ore 17,30 nell’impianto di via Federici. "Ci attendono due partite ravvicinate tra loro ed entrambe complicate – dice Piccinetti, coach dell’Arno – giocheremo domani alla Spezia e martedì in casa con Camaiore che, al momento, è prima in classifica. Arriviamo da un filotto di cinque vittorie consecutive, in cui abbiamo conquistato sempre i tre punti. Per tale motivo il nostro girone di ritorno è senza macchia, direi perfetto. Andremo alla Spezia con tanto entusiasmo e convinti di far bene. Avevamo un calendario abbastanza difficile nella prima parte del girone di ritorno ed ora ci attendono due gare complicate con squadre di alto livello. La Spezia è una squadra estremamente fisica che gioca una buona pallavolo – prosegue il coach biancoverde – ed è leggermente altalenante; dispone però di atleti di alto livello. Alcuni di loro hanno militato nella categoria superiore, vale a dire in A3. Ci aspettiamo una gara lunga da parte di due compagini che dispongono di tanta sostanza".

I castelfranchesi vogliono continuare nel loro trand positivo e, imporsi in Liguria, darebbe un’ulteriore spinta in vista del big-match di martedì prossimo al PalaBagagli con Camaiore. Capitan Taliani e soci vogliono raggiungere posizioni più alte in classifica Marco Lepri