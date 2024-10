Volley Under 13. Il Team Lunigiana trionfa nel memorial “Piccinini“. In finale battuto il Lido

Il 1° torneo di Pallavolo in memoria di Roberto Piccinini, padre della campionessa massese Francesca, ha visto il meritato successo del Volley Team Lunigiana che in finale ha superato il Lido di Camaiore. La manifestazione Under 13 femminile a carattere interregionale, organizzata dalla Mise Volley Massa in collaborazione con l’Assessorato allo sport del Comune di Massa, ha visto sei squadre contendersi il trofeo per tutta la domenica: Mise Volley MS/ Tiger FDM, Infinity Oasi Lido, Pol. San Niccolò Piacenza, Acq Quercioli, Sancat Volley Academy e Volley Team Lunigiana.

Dal mattino, seguite da un folto pubblico, le partecipanti si sono affrontate su due campi: la palestra Guidi di Fdm e il palazzetto di Massa. Il momento “clou“ è stata la premiazione presenziata da Francesca Piccinini, accompagnata dalla madre e dalla sorella Chiara, dal presidente del Comitato Fipav Appennino Toscano Roberto Giorgi assieme a Simona Papini, dall’assessore allo sport Roberto Acerbo e dal presidente della Misericordia Bruno Ciuffi. Quest’ultimo ha voluto ringraziare le autorità presenti, la dirigenza della Mise Volley e del Tiger Forte dei Marmi ed il corpo arbitrale. Non poteva mancare il ricordo delle qualità morali di Roberto Piccinini che ha accompagnato con costanza e discrezione la crescita sportiva della figlia sin dai primi anni nella pallavolo San Carlo Borromeo, con Maurizio Nervi e Luca Evangelista, sino ai prestigiosi traguardi mondiali.