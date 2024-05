VOLLEY: UNDER 19 MASCHILI. Scattano le finali nazionali. Gare anche a Sansepolcro Il palasport di Sansepolcro è uno dei cinque impianti che ospitano le finali nazionali maschili under 19 di pallavolo. Tredici partite sono in programma, con quattro squadre che si sfidano per la qualificazione nel girone D.