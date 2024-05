Volley Under 20. La Consar vuole il titolo

Comincia domattina, alle 11, alle ‘Kennedy’ di San Lazzaro di Savena contro Trento, il cammino della Consar nella ‘final eight’ della Junior League, ovvero il campionato U20 organizzato dalla Legavolley serie A. Nel pomeriggio, alle 17, al Palasport di Ozzano, sarà la volta di Padova, mentre sabato, alle 11.30, di nuovo a San Lazzaro, l’avversario sarà Cisterna. Nell’altro girone si affrontano Monza, Civitanova, Modena e Brugherio. Le prime due classificate dei due gironi accedono alle semifinali, in calendario nel pomeriggio di sabato, mentre domenica è il giorno dedicato alle finali.

La Consar, che punta al podio, è arrivata a questo appuntamento dopo avere eliminato San Giustino, Santa Croce sull’Arno e Castellana Grotte, in una stagione che, nel campionato di categoria, l’ha vista vincere tutte le partite disputate. Dopo lo scudetto ‘federale’ U19 della scorsa stagione, il club del presidente Rossi non ci si nasconde.

L’obiettivo è riconfermarsi in vetta anche nel campionato giovanile di Legavolley riservato alle formazioni Under 20, potendo contare su un organico che vedrà 6 giocatori protagonisti del roster di A2, oltre a tre rientri dal prestito in A3, ovvero Orto (Belluno), Pascucci (Marcianise) e Tomassini (Garlasco). Mancherà Bovolenta, impegnato in Canada con la nazionale senior nelle partite della Vnl, mentre Feri e Orioli, che giocherà opposto, sono stati impegnati fino all’ultimo con la nazionale U22.

Il roster della Consar guidata da Mollo e Baroni: Mancini, Russo, Orioli, Menichini, Minniti, Pollini, Tomassini (foto), Feri, Orto, Pascucci, Rossetti, Capiozzo, Chiella, Roselli.