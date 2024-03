Volley Universitario. Bacchilega e Sensi trascinano il Cus alle finali tricolori di Campobasso

Il Cus Bologna non fa sconti al Cus Macerata – 3-0 – e vola a Campobasso dove, a metà maggio, sono in programma i Campionati Nazionali Universitari. Al PalaCus di via del Carpentiere finisce con un netto 3-0 – 25-3, 25-2, 25-9 – per un gruppo che, a Campobasso cercherà di migliorare il bronzo conquistato un anno fa.

Soddisfatta Giulia Ciccimarra, libero della squadra. "Sono molto contenta di questa nuova esperienza con la squadra. La vittoria ci rende tutte molto felici perché ci siamo conquistate il posto alle finali nazionali dei Cnu. Abbiamo giocato una bella partita nella quale abbiamo avuto la possibilità di giocare tutte e di divertirci insieme".

Felice anche il coach della squadra, Leonardo Palladino. "Non sapevamo quale poteva essere il reale valore delle nostre avversarie. Ma abbiamo avuto l’approccio giusto, cominciando subito con grande concentrazione. Abbiamo ruotato tutte le ragazze, tutte sono state brave e tutte si sono inserite nel migliore dei modi offrendo l’apporto giusto al gruppo".

La squadra del Cus Bologna è composta da Erika Bendoni, Adele Rizzoli, Blerona Tasholli, (capitano), Giulia Ciccimarra, Nicol Del Federico, Beatrice Bacchilega (mvp del match), Irene Galli, Federica Ghiberti, Greta Monaco, Ginevra Sensi e Sara Guerra. L’allenatore è Leonardo Palladino, la vice Ilaria Gaiana e il team manager Serena Vece.

Il prossimo impegno per il Cus Bologna è in programma il 9 aprile con il volley maschile che affronterà nuovamente il Cus Camerino, in palio la qualificazione alle fasi finali dei Cnu.