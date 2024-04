Volley universitario: Bologna qualificata per Campobasso. Ronchi e compagni non sbagliano. Così l’Alma Mater vola ai Cnu

La squadra di pallavolo del Cus Bologna vola alle finali nazionali in programma a metà maggio a Campobasso. I ragazzi dell’Alma Mater si impongono 3-1 su Cus Camerino, che avevano già sconfitto all’andata, in trasferta, con un perentorio 3-0.

Così, per qualificarsi per i Cnu, sarebbe stato sufficiente vincere un set. Ma la formazione dell’Unibo non si è accontentata e non si è fermata, portando a casa l’intera posta in palio per la gioia del presidente cussino, Piero Pagni e del rettore, Giovanni Molari.

Soddisfatto il capitano, Fabio Ronchi, studente di fisica.

"Siamo contenti – fa sapere il leader biancorosso – di esserci qualificati per le finali. La squadra è pronta, anche se si tratta di un gruppo che si è costituito da poco. Speriamo di fare bene anche a Campobasso".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore del Cus Bologna, Riccardo Not.

"Siamo contenti – sottolinea il tecnico dell’Alma Mater – perché avevamo già ottenuto la qualificazione dopo aver portato a casa il primo set. Ma non abbiamo voluto fermarci. Abbiamo approfittato del clima della partita per vedere all’opera anche quei ragazzi che non eravamo riusciti a coinvolgere nella prima uscita. Così, abbiamo sperimentato diverse soluzioni, trovando comunque il risultato che volevamo. E questo ci fa ben sperare per il futuro".

La squadra del Cus Bologna era composta da Leonardo Bandieri, Luca Amaranti, Alessandro Beneventi, Davide Di Molfetta, Luca Capua, Luca Sabatini, Niccolò Menini, Samuele Rizzi, Fabio Ronchi, Michele Serenari e Riccardo Tito. L’allenatore è Riccardo Not, il vice Mattia Bellettini. La team manager è Veronica Brandi, mentre il direttore tecnico è Andrea Brogioni.

Il risultato della squadra maschile del Cus Bologna va di pari passo con quella femminile, già qualificata per Campobasso e campione d’Europa in carica. Le ragazze, che vengono da un paio di trionfi consecutivi, allenate da Leonardo Palladino, vorrebbero riconfermarsi anche a livello continentale per dimostrare, una volta di più, il lavoro che viene fatto sia nel reclutamento che negli allenamenti.