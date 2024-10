Volley. Upc in casa col Parma. Vp, scoglio Modena

Torna in campo la nutrita pattuglia versiliese tra serie B nazionale, C e D regionali.

Serie B (maschile). Dopo la sconfitta all’esordio in terra maremmana contro Invicta Grosseto, l’Unione Pallavolo Camaiore è attesa per la 2ª giornata del girone B dall’esordio casalingo: domani, a partire dalle 15,15 al palasport (ingresso libero) è in programma la presentazione delle varie squadre allestite dalla società camaiorese (serie B, serie D, Prima Divisione, Under 19, Under 17, Under 15, Under 13, S3). Poi, alle 18, fischio d’inizio della partita contro Inzani Parma.

Serie B1 (femminile). Come per l’Upc Sdh, anche per il Vp Canniccia la 2ª giornata (girone B) coincide con il primo impegno di fronte ai propri aficionados e con la voglia di riscatto dopo la sconfitta patita all’esordio. Oltre tutto, una settimana fa le ragazze di coach Stefanini hanno mancato il primo, storico successo in categoria davvero per un’inezia. E dunque c’è da pensare che arriveranno alla sfida di oggi contro Modena (fischio d’inizio alle 18) cariche come non mai.

Serie C (femminile). Sfida al vertice nella 3ª giornata del girone B per l’Oasilido, che stasera alle 21 al PalaCavanis di Porcari incrocia le armi con il MacDonald’s Porcari (arbitro Piras), prima della classe e unica squadra a non aver ancora perso neanche un set dopo le prime due uscite.

Serie D (femminile). Nel girone C, la 2ª giornata si è aperta ieri sera alle 21 con l’anticipo tra Consani Grosseto e Vp Volley (arbitro Grida), mentre stasera alle 21 la Jenco al PalaBarsacchi (arbitro Rafaniello) ospita Tomei Livorno.

Serie D (maschile). Per vedere di scena l’Upc, bisognerà aspettare ancora una settimana: il girone B del campionato maschile parte infatti sabato prossimo, quando i camaioresi ospiteranno Cascine Empoli.