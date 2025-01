Volley. Upc Sdh alla conquista di Scandiano. Il Vp Canniccia ospita il Modena

Serie B. Si entra nella fase clou della stagione nel girone D, in cui l’Unione Pallavolo Camaiorese si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista. I biancoblù sentono il profumo della vetta (sono -2...) e stasera tornano in campo per continuare ad alimentare le proprie ambizioni. La 15ª giornata, ultima del girone d’andata, porta l’Upc Sdh in terra emiliana: i ragazzi di Francesconi scenderanno in campo stasera alle 20,30 contro Scandiano (arbitrano Gabbetta e Camossi), in un turno in cui le prime tre della classe incontrano le ultime tre. Imperativo, dunque, evitare un passaggio a vuoto, se si vuole mantenere il contatto con le zone nobili.

Serie B1. Anche nel girone B del campionato femminile siamo arrivati al giro di boa. Il Vp Canniccia Motor Club, tornato al successo nel primo match dell’anno dopo il cambio di allenatore, nella 13ª giornata sarà di scena oggi alle 18 nel fortino di casa del PalaGreco, dove se la vedrà con Moma Anderlini Modena (dirigono Ciampanella e Concilio) che fin qui in trasferta ha ottenuto una sola vittoria in quel di San Giorgio Piacentino.

Serie C. Partita da vincere per l’Oasilido nella 15ª giornata del girone B. Le viareggine, in serie positiva da tre partite, nell’ultima sfida del girone d’andata incrociano le armi con l’Aglianese, terzultima della classe. Si gioca domani alle 18 al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore (arbitra Sciortino).

Serie D (femminile). Nel girone C, apre il programma il Vp Volley, impegnato stasera alle 21,15 alla ’Sabatini’ di Peccioli (arbitra Iannella). Domani tocca invece alla Jenco, che alle 18 al PalaBarsacchi ospita Rosignano (dirige Lombardi).

Serie D (maschile). L’11ª giornata del girone B mette la Libertas Ponte a Moriano sul cammino dell’Upc. Si gioca oggi alle 19 al palazzetto di Borgo a Moriano (arbitra Pezzullo).