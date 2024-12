Volley. Upc Sdh, impresa da impazzire. Travolta a domicilio la capolista

Serie B. Fuochi d’artificio in anticipo a Camaiore, con l’Upc Sdh che nella 13ª giornata del girone D ha espugnato il campo della capolista Maxitalia Jumboffice 1-3 (22-25, 19-25, 26-24, 22-25). Classifica: Maxitalia 28, Lupi Santa Croce 28, Sassuolo 26, Upc Sdh 26, San Martino 25, Invicta Grosseto 22, Cus Genova 21, Trading Log La Spezia 20, Cecina 15, Toscanagarden 15, Fiorano Modenese* 15, Lupi Pontedera* 11, Scandiano 10, Firenze 9, Isomec Inzani 2.

Serie B1. Dura sconfitta per il Vp Canniccia nell’11ª giornata del girone B: le versiliesi sono state battute in casa da Montesport 0-3 (20-25, 23-25, 24-26 i parziali). Classifica: Ostiano 28, Garlasco 26, Modena 23, Ripalta Cremasca** 22, Valdarno 19, Montesport 18, Rubiera 18, Tirabassi&Vezzali 16, Moma Anderlini** 13, Ambra Cavallini 11, Vp Canniccia 11, Sassuolo 10, Crema 7, San Giorgio 6.

Regionali. In serie C, l’Oasilido ha infilato la seconda vittora di fila stendendo in casa per 3-0 San Miniato (25-21, 25-18, 25-21). In serie D femminile, cadono sia la Jenco (1-3 in casa con Brulotto: 25-13, 19-25, 16-25, 15-25) che il Vp Volley (3-1 a Castelfranco: 25-15, 25-20, 16-25, 25-21). In serie D maschile, perde l’Upc che cade 3-0 contro San Miniato (25-21, 25-15, 25-16).

* una partita in più

** una partita in meno