Volley, Venuta è il Bomber: "Sono sbocciato a 32 anni"

Ad ogni nuova stagione, ad ogni anno solare che si chiude, la pallavolo modenese non manca mai di proporre nuovi personaggi, o riproporre protagonisti che per varie ragioni, sportive, ma anche familiari e lavorative, magari si erano persi un po’ per strada: è il caso di Francesco Venuta (foto), 32enne opposto dell’Artiglio Marking Product Modena, che dopo aver vinto il Top Volley dell’edizione 2022/23, quest’anno ha trionfato anche come Bomber del 2023. Questa doppietta non è certo una novità, si è già ripetuta almeno quattro volte con Francesco Ghelfi, e due con il nostro Alessandro Trebbi, ma quest’anno sembrava non dovesse concretizzarsi. "In effetti non ci speravo più, dopo l’inizio di questo campionato – chiarisce il giocatore modenese – perché ero partito un po’ in sordina, ma evidentemente avevo un bel vantaggio".

Probabilmente adesso la conoscono e la ’marcano’ di più.

"Effettivamente qualche squadra ha studiato i video delle partite, e sa dove piazzare il muro, ma c’è anche da dire che abbiamo rinforzato la squadra, ed ora il nostro palleggiatore ha più possibilità di diversificare l’attacco: a me la cosa sta bene, perché mi interessa che la squadra vinca, non il singolo".

Alla Serie C ci puntate...

"Per scaramanzia non dico niente, ma la nostra squadra c’è, anche se la Maritain è una squadra tosta, come abbiamo visto nello scontro diretto."

Se per l’Artiglio Marking Product l’obiettivo è la serie C, quale è quello di Francesco Venuta?

"Sempre quello, divertirsi con la squadra, e se ci riusciamo anche andare in C. Personalmente non mi aspettavo di sbocciare a 32 anni, pensavo di aver già dato da più giovane, ma va bene così, anche se onestamente non so per quanto potrò ancora andare avanti, tra lavoro, famiglia, ed amici, il beach volley che ho praticato per qualche anno è sicuramente meno faticoso, ed impegnativo, ed è così allettante...".