Volley, Verodol Casciavola sconfitta sul campo di Pieve a Nievole

Casciavola (Pisa), 14 ottobre 2024 - Torna a mani vuote la Verodol CBD Casciavola dalla prima trasferta stagionale sul campo del Montebianco Volley Pieve a Nievole. La squadra di coach Tagliagambe cede in quattro set con tanti rimpianti soprattutto nel primo interminabile parziale conclusosi 33-31 e con ben otto set point sprecati dalla squadra rossoblù. Ma procediamo con ordine. La Verodol è scesa in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini centrali, Messina e Barsacchi laterali e Marsili libero. Le casciavoline approcciamo bena la gara, conducono per tutto il parziale senza mai mettere a segno il break decisivo, ma in modo sufficiente per guadagnarsi due palle set sul 24/22. Sprecate queste due occasioni inizia una lunga serie di scambi con le rossoblù sempre avanti nel punteggio, ma senza riuscire a trovare il punto per chiudere il parziale. Dopo cinque set point annullati le padrone di casa passano a condurre 30/29, ma la Verodol risponde colpo su colpo e si riporta a vanti per quella che è l’ottava palla set, un attacco largo dal centro rimette tutto in parità, Pieve conquista a sua volta il set point e con un mani fuori risolve il parziale a suo favore. Le rossoblù, in campo ancora con lo stesso sestetto, accusano il colpo, iniziano in salita il secondo set, vanno sotto di cinque lunghezze, poi con i cambi di Corsini per Vaccaro e Panelli per Lilli, si riportano fino al 20/20 salvo poi cede nel finale. Nel terzo set Tagliagambe mischia le carte, sposta Barsacchi in diagonale opposta al palleggiatore e propone Melani di banda, le cose vanno meglio e le casciavoline si aggiudicano il parziale che le tiene in vita. Nel quarto set, l’inerzia però torna nelle mani delle padrone di casa che chiudono senza troppe difficoltà portando a casa l’intera posta in palio. Una sconfitta questa, da derubricare velocemente come incidente di percorso nella crescita di una squadra con l’età media molto bassa, anche perché c’è da mettere la testa subito a sabato prossimo quando al Pala Pediatrica ci sarà l’atteso derby contro la Pallavolo Cascina.

Montebianco Pieve Volley – Verodol CBD Casciavola 3-1 (33/31; 25/22: 20/25; 25/16) MONTEBIANCO: Baldanzi, Bartolozzi, Betti, Coselli, Guadiano, Lippi C, Lippi G, Maccioni, Mantellassi, Miranda, Pastorelli, Storni. All. Branduardi VERODOL: Bacherini, Barsacchi, Bolognini, Casarosa, Centi, Ciampalini, Corsini, Di Pasquale, Lilli, Marsili, Melani, Messina, Panelli, Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini ARBITRO: David Gronchi