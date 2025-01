Volley, verso le elezioni del comitato regionale ligure. "Pochi spazi per le nostre squadre»

Con le elezioni alla presidenza del Comitato regionale Fipav ormai vicine (16 febbraio), la candidatura di Renzo Grippino (manager spezzino e vicepresidente uscente) sembra ottenere sempre più consensi, soprattutto nel Levante e nel Ponente (Savona e Imperia), mentre a Genova l’altro candidato Paolo Bassi al momento appare in vantaggio.

Da dove nasce la sua candidatura?

"Dopo una lunga militanza nel Comitato Regionale Ligure con due mandati da vice presidente, ho deciso di provare a dare il mio contributo alla richiesta di cambiamento chiesto a gran voce dalle società liguri. Sinceramente ritengo che il movimento della pallavolo ligure abbia bisogno di una scossa".

Quale sarà quindi il suo obiettivo primario?

"Iniziare ad attuare idee e azioni nuove atte a dare nuova linfa al movimento. Sarà fondamentale migliorare la qualificazione dei vari settori, da quello dei tecnici a quello degli atleti, passando per quello dirigenziale fino a quello arbitrale, settori che conosco bene visto che per 10 anni sono stato arbitro di ruolo in Serie A e responsabile della qualificazione giovanile ligure. Particolare attenzione verrà rivolta allo sviluppo del beach volley e al sitting volley".

Gli altri punti del suo programma?

"Uno sarà la fattiva collaborazione con i Comitati periferici, affinché riescano a promuovere iniziative atte a sviluppare l’attività nel loro territorio. Dobbiamo trovare sinergie con gli enti pubblici e la scuola, mettere a disposizione strutture adeguate e utilizzabili in orari consoni ai nostri giovani. Sarà importante fare da tramite tra istituzioni, enti pubblici, scuole e società. Spesso le strutture non sono sufficienti o costano troppo: anche in questa direzione che dovremo cercare delle valide soluzioni".

Ritiene la pallavolo sia in crescita o invece i numeri parlano di una situazione differente?

"Dopo il Covid il movimento è tornato a crescere, ma i numeri sono sempre bassi. Nel femminile la situazione è migliore, ma nel maschile il problema è cronico. La scuola in questo dovrà cercare di essere sempre più d’aiuto. In tv gli stimoli non mancano e i bambini hanno la volontà di emulare i loro beniamini, ma poi ci si scontra con la realtà: molte società lamentano problemi logistici legati alla mancanza di spazi. Proprio in quest’ottica dovrà concentrarsi il nostro lavoro".

Nella squadra che sostiene Grippino sul territorio Orsola Palladino (ex arbitro di B); Sergio Kratochwila (presidente Volley Uscio), Oreste Pierattini (ex team manager Normac), Daniela Giaccardi, (vice-presidente Vbc Savona) e Aldo De Martin nome storico del volley imperiese.

Ilaria Gallione