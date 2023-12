Volley. Vp Cannicia sugli scudi. Asfaltata la capolista Risultati e classifiche dopo l'ultimo fine settimana di gare in Versilia: Serie B, B2, C e D. Upc Delta Bevande-Ecosantagata 0-3, Vp Canniccia-Omac Active 3-0, Donoratico-Oasi 3-0, Capannoli-Oasi 3-1, Jenco-Riotorto 2-3, Camaiore-Massa Carrara 0-3. Classifiche in evidenza.