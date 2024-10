Volley. Vp Volley in Lombardia. Upc Sdh, turno di riposo

Altro giro, altra corsa per le nostre formazioni impegnate nei campionati nazionali e regionali.

Serie B (maschile). Nel girone D, dopo la vittoria scintillante ottenuta in casa contro Isomec Inzani (3-0: parziali di 25-16, 25-13, 26-24), l’Unione Pallavolo Camaiorese si gode un turno di riposo previsto per questa 3ª giornata. Classifica: La Spezia 5, Lupi Santa Croce 5, Invicta Grosseto 4, San Martino 3, Jumboffice 3, Kerakoll Sassuolo 3, Upc Sdh 3, Firenze 2, Toscanagarden 2, Lupi Pontedera 2, Fiorano Modenese 1, Scandiano 0, Cecina 0, Cus Genova 0, Isomec Inzani 0.

Serie B1 (femminile). Nel girone B, la sfida prevista per la 2ª giornata al PalaGreco contro Modena è slittata a martedì 5 novembre (fischio d’inizio alle 21). Seconda uscita consecutiva in trasferta dunque per il Vp Canniccia che stasera alle 20,30 scende in campo a Ripalta Cremasca. Classifica: Rubiera 6, Ripalta Cremasca 5, Garlasco 5, Ostiano 4, Anderlini 3, Valdarno 3, Modena 2, San Giorgio 2, Vp Canniccia 1, Campagnola Emilia 1, Crema 1, Sassuolo 0, Pontedera 0, Montesport 0.

Serie C (femminile). Ha lottato ma è caduta a Porcari contro la capolista l’Oasilido (3-1: 26-24, 12-25, 25-14, 25-18) nella 3ª giornata. Stasera alle 21,15 le viareggine tornano in campo al Pardini Center contro Quarrata. Classifica: McDonald’s Porcari 9, Delfinopescia 9, Cascina 6, Follonica 6, Lunigiana 6, Livorno 6, Aglianese 5, Montebianco 4, Oasilido 3, Quarrata 3, Casciavola 2, Migliarino 2, Bottegone 1, San Miniato 1, Donoratico 0.

Serie D (femminle). Grande vittoria per il Vp Volley (0-3 a Grosseto: 25-27, 21-25, 23-25) e sconfitta per la Jenco (1-3 con Livorno: 21-25, 25-9, 21-25, 17-25). Oggi alle 18 c’è Castelfranco-Jenco, mentre alle 21 il Vp Volley ospita Invicta Grosseto. Classifica: Calci 6, Tomei Livorno 6, Sei Rose 6, Lupi Santa Croce 5, Riotorto 4, Vp Volley 4, Castelfranco 3, Capannoli 3, Ambra Cavallini 3, Robur 2, Jenco 0, Invicta 0, Grosseto 0, Peccioli 0.

Serie D (maschile). Esordio per l’Upc che stasera alle 21,15 ospita Cascine Empoli alle Gaber.